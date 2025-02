Elektrischer Drohnenjäger Cicada ist mit Fangnetz ausgestattet

Die Variante mit Splittergefechtskopf bringt diesen in unmittelbarer Nähe der Drohne zur Detonation. Splitter sorgen dann in der Regel dafür, dass die Drohne getroffen und beschädigt wird, sodass sie abstürzt.

Bei der Netz-Version fliegt die Cicada an der abzufangenden Drohne vorbei und lässt dabei ein Netz mit angehängtem Fallschirm auf sie los. Diese verfängt sich in dem Netz und fällt dann am Fallschirm zu Boden. Der Flugkörper kann dann wieder landen und erneut eingesetzt werden, indem er einfach mit einem neuen Netz ausgestattet wird.

Sky Sphere

Cicada soll Teil des modularen Gesamtsystems Sky Sphere sein. Dazu zählt in erster Linie Sensorik, um die abzufangende Drohne überhaupt einmal zu erkennen. Dann können noch zusätzlich etwa Signal-Jammer eingesetzt werden. Der Flugkörper ist dann schließlich eines der Mittel, um die Drohne im letzten Schritt abzufangen.

Als ein mögliches Einsatzszenario für das System zeigt Diehl etwa eine Sportveranstaltung. Fliegt eine Drohne etwa auf ein Stadion zu und muss in unmittelbarer Nähe abgefangen werden, bietet sich die Netz-Lösung an. Dadurch entstehen keine gefährlichen Splitter und die abgeschossene Drohne gelangt sanft zu Boden, anstatt abzustürzen und dann so zur Gefahr für Menschen am Boden zu werden.