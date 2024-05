Drohnenkiller: Neue Energiewaffe kostet nur 12 Cent pro Schuss

Umgerechnet lediglich 12 Euro Cent kostet ein Schuss mit der RFDEW. Das macht sie zu einer extrem kostengünstigen Alternative für konventionelle Luftabwehrsysteme, wie es heißt. Die Waffe selbst weise zudem einen so hohen Automatisierungsgrad auf, dass sie von nur einer einzelnen Person gesteuert werden kann. Die britische Regierung spricht von einem “ Gamechanger ”.

Die jüngsten militärischen Konflikte, wie etwa der russische Angriffskrieg auf die Ukraine , haben ein grundlegendes Problem moderner Flugabwehrtechniken aufgezeigt. So werden immer wieder vergleichsweise billige Angriffsdrohnen um ein paar Zehntausend Euro mit Raketen abgewehrt, die ein Vielfaches davon kosten. Eine Lösung für dieses Problem sind Energiewaffen . Nun hat die britische Regierung eine solche Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) präsentiert.

Das grundlegende Prinzip der RFDEW ähnle dabei der US-Mikrowellenwaffe Leonidas. Anstatt eines gerichteten Strahls, wie bei Lasern, wirken Mikrowellenwaffen kegelförmig. Sie decken also einen größeren Bereich ab. In weniger als einer Sekunde stören die Mikrowellen elektronische Systeme. So reißt etwa die Verbindung zwischen Drohne und Fernsteuerung ab, die Drohne kommt vom Kurs ab oder fällt vom Himmel, weil die Elektronik komplett geschmort wurde. Im Unterschied zu Lasern sind die Mikrowellenwaffen außerdem weniger wetterabhängig.