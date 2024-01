Großbritannien will Laserwaffe gegen Huthi-Rebellen einsetzen

Die Laserwaffe DragonFire wurde nun erfolgreich getestet. Sie könnte schon bald in der Praxis eingesetzt werden.

Das britische Militär hat eine neue Laserwaffe getestet, die künftig ganze Drohnenschwärme vom Himmel holen kann. Das berichtet das Verteidigungsministerium in einer Presseaussendung. In dem Test wurde die Waffe mit der Bezeichnung DragonFire gegen ein fiktives Luftziel abgefeuert.

Details zur möglichen Reichweite will das Ministerium aus Geheimhaltungsgründen nicht machen. Es heißt aber, dass der Laser “alle Ziele in Sichtreichweite” angreifen könne. Die Genauigkeit vergleicht das Ministerium so, dass man eine 1-Pfund-Münze aus einem Kilometer Entfernung treffen könne. Zur genauen Leistung macht das Ministerium keine Angabe, es ist lediglich die Rede von einem “High-Power”-System die Rede.

Das Militär sieht das Laser Directed Energy Weapon (LDEW) System vor allem als kostengünstige Alternative zu konventioneller Flugabwehr. Bei jener wird gewöhnliche Munition bzw. Raketen abgefeuert, was zu hohen Kosten von teilweise mehreren Tausend Euro pro Schuss führt. Der Laser könne zu Betriebskosten von unter 10 Pfund (11,60 Euro) pro Schuss betrieben werden.

Laser gegen Angriffe der Huthis

Laut einem Bericht bei der Times wollen britische Politiker*innen die Entwicklung nun beschleunigt vorantreiben. So hoffe man, dass das System schon bald zur Abwehr der Angriffe der Huthi-Rebellen im Jemen auf die kommerzielle Schifffahrt einzusetzen.

Die Angriffe fanden zuletzt in den Gewässern des Roten Meeres und in der Nähe der strategisch wichtigen Meerenge von Bab al-Mandab statt. Diese Angriffe haben internationale Besorgnis ausgelöst, da sie das Potenzial haben, den Seehandel in einer der verkehrsreichsten und wirtschaftlich bedeutendsten Wasserstraßen der Welt erheblich zu beeinträchtigen.