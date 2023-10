Israel will angeblich Laserwaffe "Iron Beam" einsetzen

Israel arbeitet seit 2014 an Iron Beam. Inmitten des eskalierenden Krieges mit der Hamas soll der Laser jetzt erstmals in Betrieb gehen.

Inmitten des Krieges mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas will Israel offenbar seine hochmoderne Laserwaffe "Iron Beam" in Betrieb nehmen. Das berichtet die OSINT-Rechercheplattform "OSINTdefender" auf X (vormals Twitter).

Erste Laserwaffe ihrer Art

Iron Beam wird bereits seit mehreren Jahren entwickelt. Hauptverantwortlich ist das staatliche Rüstungsunternehmen Rafael. Einige technische Details zu Iron Beam sind bereits an die Öffentlichkeit gedrungen. So soll die Laserwaffe in der Lage sein, Raketen, Mörsergranaten, sowie große und kleine Drohnen abzuschießen. Ziele in 20 Kilometer Entfernung können angeblich in bis zu 5 Sekunden zerstört werden.

Der große Vorteil von Iron Beam: Er ist deutlich günstiger als konventionelle Abfangraketen. Ein "Schuss" von Iron Beam kostet weniger als 2.000 US-Dollar, wenn Energiebedarf und Verschleiß einberechnet werden. Zu Vergleich: Die Kosten pro Abwehraktion des Iron Dome belaufen sich auf 100.000 US-Dollar.

➤ Mehr lesen: Wie funktioniert Sky Shield?