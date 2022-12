USA und Israel arbeiten zusammen an einer Laserwaffe

Als Ausgangsbasis für das Projekt dient Iron Beam . Dieses Laserabwehrsystem wurde von Rafael und dem israelischen Verteidigungsministerium entwickelt. Es befindet sich in der finalen Phase und soll in den nächsten 2 bis 3 Jahren regulär eingesetzt werden können.

Liest man zwischen den Zeilen der Pressemitteilung von Lockheed, klingt es jedenfalls so, als wäre das Teil des Deals. Lockheed hilft bei der Finalisierung, dafür darf Lockheed dann eine Variante von Iron Beam für die USA und den Export in andere Länder bauen: „Die Kooperation zielt ab eine Variante des Systems für den amerikanischen und andere Märkte zu entwickeln.“

Eigentlich hätte Iron Beam schon heuer in Israel in Betrieb gehen sollen. Durch die strategische Partnerschaft mit Lockheed hofft Rafael vermutlich, die Fertigstellung des Systems zu beschleunigen und weitere Verzögerungen zu vermeiden.

Iron Beam hat eine Leistung von 100 Kilowatt. Der Laser soll damit in der Lage sein, Raketen, Mörsergranaten, sowie große und kleine Drohnen abzuschießen. Ziele in 20 Kilometer Entfernung sollen in bis zu 5 Sekunden zerstört werden.

Das System soll individuell oder im Verbund mit bestehenden Flugabwehrsystemen genutzt werden können. In Israel wird das Iron Dome sein. Das Raketensystem schützt israelische Ballungszentren vor Raketenangriffen der Hamas.