Russland baut Laser, der Satelliten blendet

Das Zerstören von Satelliten ist ein teures Unterfangen. Entweder braucht man spezielle Anti-Satelliten-Raketen oder eigene Jagd-Satelliten, die den feindlichen Erdbegleiter zerstören oder aus dem Orbit schubsen.

In beiden Fällen muss man etwas in den Weltraum schießen und dann dort auch das gewünschte Ziel treffen. Russland arbeitet an einer Alternative: eine bodengestützte Laserwaffe namens Kalina.

Upgrade für einen Weltall-Beobachtungs-Posten

Kalina wird bei einem Weltraum-Beobachtungs-Komplex im Norden Kaukasiens gebaut, berichtet Space Review. Der Stützpunkt wird bisher dazu genutzt, um Satelliten zu erfassen, beobachten und zu fotografieren.

Dies passiert mit einem Radarsystem und einem „Laser Locator“. Der Laser Locator besteht aus 2 Teleskopen. Eines ist für Satelliten im niedrigen Erdorbit, das andere für Satelliten im hohen Orbit. Das Radar gibt die Flugbahn an den Laser Locator weiter, der richtet die Teleskope aus. Die Teleskope nutzen nun einen Laser, um die Distanz zum Satelliten zu messen. Außerdem wird der Satellit so beleuchtet, um ihn fotografieren zu können. Dies soll bei Tag und bei Nacht möglich sein.

Laser deckt 100.000 Quadratkilometer ab

Kalina wird das System nun ergänzen. Es funktioniert ähnlich wie der Laser Locator, hat aber einen stärkeren Laser. Am Stützpunkt wird dazu ein neues Teleskop errichtet. Ein Tunnel bzw. Schacht verbindet es mit dem Laser-Locator-Gebäude, wie teilweise auf Aufnahmen von Google Earth erkennbar ist. Das deckt sich mit Skizzen von Kalina, die in russischen Gerichtsunterlagen zu finden sind.