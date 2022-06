Atom-Laser kann für immer laufen

Forscher*innen der Universität Amsterdam ist es gelungen, einen “Atom-Laser” zu bauen, der theoretisch ewig laufen kann. Das Konzept dahinter gibt es dabei schon lange. Während normale Laser aus Lichtwellen bestehen, die komplett synchron schwingen, können Atome laut Quantentheorie auch als Wellen betrachtet werden.

Wie die Forscher*innen diese Woche im Fachmagazin Nature veröffentlichten, können diese Atom-Laser dauerhaft betrieben werden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass alle Atome - wie beim normalen Laser - komplett synchron schwingen.

Atom-Laser aus Bose-Einstein-Kondensat

Möglich macht das jedoch das sogenannte Bose-Einstein-Kondensat. In dem Kondensat werden Atome auf ein Millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt (etwa -273 Grad Celsius) abgekühlt. Bei diesen niedrigen Temperaturen bewegt sich die Atomwolke so langsam, dass die Atome in der Wolke zusammen eine Art Welle bilden. Der Atom-Laser ist geboren.

Das Problem bei Bose-Einstein-Kondensaten ist allerdings, dass sie nur sehr schwer aufrechterhalten werden können. Fällt nämlich Licht darauf, verflüchtigt sich die Wolke. Das ist problematisch, denn die benötigten tiefen Temperaturen können nur mit Laserkühlung erreicht werden. Daher waren Bose-Einstein-Kondensate bisher auf extrem kurze Zeiträume beschränkt.