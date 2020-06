Die kälteste Wolke im Universum ist im „Kühlschrank“ der ISS

Seit Mai 2018 befindet sich das Cold Atom Lab (CAL) auf der Internationalen Raumstation ISS. Dieser Hochleistungs-Kühlschrank bietet Forschern die Möglichkeit, Atome im luftleeren Raum auf wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt (-273,15 °C) zu bringen. Damit kommt man den kältesten bekannten Temperaturen im Universum sehr nahe.

So konnten NASA-Wissenschaftler ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat (BEK) erzeugen. Was auch als fünfter Aggregatzustand bezeichnet wird, ist ein Cluster an heruntergekühlten Atomen. In diesem Zustand verhalten sie sich nicht mehr wie individuelle Partikel, sondern wie ein Kollektiv.

Einstein-Theorie

Sie wurden 1924 von Albert Einstein vorausgesagt, der seine Theorie auf einer Arbeit von Satyendranath Bose aufbaute. Die nicht mehr voneinander zu unterscheidenden Teilchen befinden sich demnach alle im selben quantenmechanischen Zustand.