Frankreich testet Laserwaffe auf Zerstörer

21.06.2023

HELMA-P soll künftig zur Abwehr von Drohnen auf hoher See zum Einsatz kommen.

Die französische Marine hat vom 12. bis 14. Juni an Bord des Zerstörers Forbin im Mittelmeer das Laserwaffensystem HELMA-P (High Energy Laser for Multiple Applications – Power) getestet. Die Laserwaffe soll künftig zur Abwehr von Drohnen auf hoher See zum Einsatz kommen, teilte die französische Marine mit.

Das System wurde von der französischen Armee 2020 und 2021 bereits erfolgreich an Land getestet. Es habe sich auch bei der Neutralisierung feindlicher Drohnen auf See bewährt, heißt es in der Mitteilung weiter. ➤ Mehr lesen: US Air Force hat jetzt einen Pick-up mit Laserwaffe Marine ist wichtiger Teil der Drohnenabwehr Die Tests sollten zur Weiterentwicklung eines Prototyps in Hinblick auf die Integration von HELMA-P in Marineschiffen beitragen. Sie waren Teil des von der französischen Beschaffungsbehörde DGA geleiteten Anti-Drohnen-Programms.

HELMA-P an Bord der Forbin © Marine nationale, Screenshot

Drohnen könnten auf See dazu eingesetzt werden, um Schiffe und Flugzeuge zu überwachen, zu stören oder anzugreifen, so die Marine nationale. Die Marine sei stark in die Drohnenabwehr eingebunden und arbeite gemeinsam mit anderen Armeen und der Beschaffungsbehörde an Maßnahmen zur Abwehr. Der Zerstörer Forbin, ein Kriegsschiff der Horizon-Klasse, verfügt normalerweise über ein Flugabwehrraketensystem des Typs PAAMS mit 48 Raketen, einen Raketenstarter für den Seezielflugkörper Exocet, 2 76/62-mm-Geschützen sowie 2 20-mm-Kanonen. Zudem ist der Zerstörer mit 3 Torpedorohren und einem Torpedoabwehrsystem ausgestattet.