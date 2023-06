US Air Force hat jetzt einen Pick-up mit Laserwaffe

Die US Air Force und der Rüstungshersteller Raytheon statteten einen Pick-up-Truck mit einer 10-Kilowatt Laserwaffe aus. Die Waffe ist dafür ausgerichtet, Drohnen anzuvisieren, zu verfolgen und zu zerstören. Laut einer Aussendung sei es zudem die erste Laserwaffe, die an jeden beliebigen Ort transportiert und dort montiert werden kann. Das schließt augenscheinlich die Tragfläche eines Pick-up-Trucks mit ein.

Hofle streicht die Mobilität des Systems hervor: "Ob an einem festen Standort, auf einer Pritsche oder sogar auf einem Pick-up, diese Laserwaffen sind kompakt, robust und einsatzbereit." Das Waffensystem besteht dabei aus einem Hochenergielaser, einem optoelektronischen und Infrarotsender, der auch als Strahldetektor dient, einer Wärmeregulierung, einer internen Stromversorgung und einer Zielsoftware. Gesteuert wird das System mit einem Laptop und einer Art Videospielcontroller.

Auf Chevy Silverado montiert

Wie schwer das Waffenmodul insgesamt ist, ist nicht bekannt. Bei dem verwendeten Pick-up dürfte es sich um einen Chevy Silverado handeln. In der größten Ausführung (3500 HD) ist die Tragfläche des Fahrzeugs für eine Nutzlast von knapp über 3 Tonnen ausgelegt. Die Ladefläche ist dabei maximal 181 Zentimeter breit und 226 Zentimeter lang.

H4 ist die vierte Laserwaffe, die von Raytheon an die Air Force übergeben wurde. Sie wurde in der ersten Laserwaffenfabrik der Welt im US-Bundesstaat Texas gebaut und nach 9 Monaten ausgeliefert. Die H4 ist allerdings nicht die einzige Laserwaffe, die auf einem Fahrzeug verbaut werden kann. So will die US-Armee zukünftig auch seine Geländewagen mit 20-Kilowatt-Laserwaffen ausrüsten, um kleine Drohnen vom Himmel zu holen.

Das US-Verteidigungsministerium lässt auch stärkere Laserwaffen bauen, die etwa gegen Marschflugkörper eingesetzt werden können. Die stärkste dieser Waffen stammt von Lockheed Martin und hat eine maximale Leistung von 300 Kilowatt (die futurezone hat berichtet). Laser mit einer Leistung im Terawattbereich befinden sich ebenso in der Entwicklung (die futurezone hat berichtet). Diese Waffen sind allerdings deutlich größer als die 10- oder 20-Kilowatt-Varianten.