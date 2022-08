Geländewagen der US-Armee bekommt Laserwaffe

Die US-Armee will zukünftig auch seine Geländewagen mit Laserwaffen ausrüsten, um kleine Drohnen vom Himmel zu holen.

Die US-Armee will einen 20 Kilowatt starken Laser in einem Geländewagen einsetzen. Das Infantry Squad Vehicle wird von der Rüstungsabteilung von General Motors gebaut und basiert auf der Plattform des Chevrolet Colorado ZR2.

Im Rahmen des Programms Army Multipurpose High Energy Laser (AMP-HEL) soll etwa auch der Stryker-Radpanzer mit einem 50-Kilowatt-Laser ausgerüstet werden. Erste Feldtests sollen schon im Herbst starten.

Der erste Prototyp des Indirect Fires Protection Capability-High Energy Laser Systems steht ebenfalls in den Startlöchern. Der 300 Kilowatt starke Laser, der auf einem Truck montiert werden kann, soll gegen Ende des Jahres 2024 in Betrieb genommen werden. Das Ziel ist damit indirekten Beschuss abzufangen, also etwa ballistische Raketen, Mörser- und Artilleriegranaten.

Navy testete Hochenergie-Laserwaffe

Schwächere Laserwaffen sollen die Sensoren von Drohnen blenden. Die stärkeren Modelle, die die US-Armee einsetzen will, sollen die Drohnen stark aufheizen oder teilweise schmelzen und so zum Absturz bringen.

Im Februar dieses Jahres führte etwa die US Navy Tests mit einer vollelektrischen Hochenergie-Laserwaffe namens Layered Laser Defense (LLD) durch, die beides beherrschen soll. Die Fähigkeiten des Systems reichen laut Navy von “nicht-tödlichen Maßnahmen”, wie der Blendung oder Deaktivierung von Sensoren, bis hin zur Zerstörung eines Ziels.