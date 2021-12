China greift täglich US-Satelliten an, sagt Space-Force-General

Demnach führen Russland und China ständig Operationen gegen US-Satelliten durch, die sich an der Grenze zwischen Informationsbeschaffung und Kriegshandlungen bewegen. "Die Bedrohungen werden jeden Tag größer und größer", sagt er. "Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, wie unsere Weltraumsysteme bedroht werden können."

Danach entfernte sich der russiche Satellit laut Thompson. Er setzte ein Ziel ab, auf das er dann ein Projektil feuerte. "Die Russen haben uns also ganz klar eine Botschaft geschickt", so Thompson.

„Die Chinesen bringen in einem unglaublichen Tempo einsatzfähige Systeme auf den Markt“ und könnten die USA bis zum Ende des Jahrzehnts als Weltraummacht Nummer 1 ablösen, so Thompson. China habe bodengestützte Systeme wie Laser entwickelt, die Satelliten angreifen können.

Zudem hat Russland jetzt ein scheinbar funktionierendes Anti-Satelliten-Raketensystem, mit dem es testweise einen eigenen Satelliten zerstörte. Der entstandene Weltraummüll stellt eine Gefahr für die ISS und andere Satelliten dar.

„Noch die Besten in der Welt“

China schießt inzwischen doppelt so viele Satelliten in den Weltraum wie die Vereinigten Staaten und verfügt bereits über mehrere hundert Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungssatelliten rund um den Globus. Aber: „Wir sind noch immer die Besten in der Welt, was unsere Fähigkeiten angeht. Sie holen schnell auf“, meint Thompson.

Die Space Force selbst befasst sich mit „reversiblen Angriffen“, also nicht-kinetischen Attacken, die Satelliten nicht dauerhaft beschädigen, wie z. B. Laser, Störsender und Hackerangriffe, erklärt General Thompson.

Die 3 Nationen halten ihre militärischen Weltraumaktivitäten streng geheim und das Ausmaß ihrer Fähigkeiten nicht vollkommen klar. Unter anderem, weil es sich um viele Dual-Use-Technologien handelt, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können.