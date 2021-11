ISS-Astronauten in Gefahr: Außeneinsatz abgesagt

Die US-Raumfahrtbehörde habe eine Warnung vor Trümmern im Weltall erhalten, heißt es in einem Tweet der NASA. Weil sich die Risiken für die Raumfahrer*innen nicht abschätzen ließen, wurde der Außeneinsatz von Thomas Marshburn und Kayla Barron bis auf Weiteres verschoben.

Anti-Satelliten-Rakete aus Russland

Vor gut 2 Wochen hatte sich die Besatzung wegen einer befürchteten Kollision mit Weltraumschrott in 2 an der Station angedockten Raumschiffen in Sicherheit bringen müssen.

Einen Tag später hatte Russland bestätigt, sein Militär habe eine Anti-Satelliten-Rakete getestet und einen ausgedienten Satelliten abgeschossen. International gab es viel Kritik, Russland habe damit die Sicherheit der ISS gefährdet und den Erdorbit unnötigerweise mit zusätzlichem Weltraumschrott verschmutzt.