Animation zeigt Trümmer von abgeschossenem russischen Satellit

21.11.2021

Die Trümmer verteilen sich in der Umlaufbahn und könnten in den kommenden Jahrzehnten andere Objekte gefährden.

Vergangene Woche sorgte der Russlands Anti-Satelliten-Test (ASAT) für Aufregen. Der Satellit Kosmos 1408 wurde abgeschossen und seine Trümmer verteilten sich in der Erdumlaufbahn. Auch die Crew der ISS war gefährdet und musste sich auf einen drohenden Einschlag vorbereiten (futurezone berichtete). Der zerstörte Satellit ist in mindestens 1.500 messbare Einzelteile zerbrochen, Tausende weitere Teile sind zu klein, um von Sensoren erfasst zu werden. Sie befinden sich nun im Orbit und bilden eine gefährlichen Kette aus Weltraumschrott. LeoLabs, dass Weltraumschrott misst und track, schreibt in einem Blogeintrag: "Eines ist sicher: Es wird in den nächsten Dekaden ein potenzielles Kollisionsrisiko für die meisten Satelliten mit den Trümmern von Kosmos 1408 im Satellitenorbit (Lower-Earth-Orbit) geben". Fragmente verteilen sich im Orbit Eine Animation von Hugh Lewis, Professor für Ingenieurwissenschaften an der Universität Southampton, zeigt, wie weit sich die Trümmerteile bereits verteilt haben:

Lewis erklärt, dass sich die Fragmente nach der Zerstörung nach oben und unten verteilten. "Obwohl alle zusammen starten, brauchen jene Teilchen im höheren Orbit länger für eine Erdumrundung", erklärt er im Gespräch mit The Verge. Die niedrigeren Fragmente sind schneller unterwegs, weshalb sich die Kette an Trümmern immer weiter ausdehnt. Bisher 300 Fragmente getrackt Bisher basiert die Animation auf wenigen Messdaten und Schätzungen. Sobald genauere Daten verfügbar sind, werden auch die Animationen genauer. LeoLabs gibt an, bisher die Umlaufbahn von 300 Fragmenten von Kosmos 1408 berechnet zu haben. Objekte mit niedrigerem Orbit sollten in den kommenden 5 Jahren beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühen, während jene im höheren Orbit deutlich länger unterwegs sein werden.

Neben LeoLabs untersucht auch das Space Surveillance and Tracking Netzwerk der EU (SST) den Vorfall. In dessen Animation sieht man ebenfalls die Ausdehnung der Einzelteile nach dem Abschuss. Die zunächst kompakte Trümmerwolke dehnt sich in kurzer Zeit aus.