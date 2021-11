ISS: Dramatische Aufnahme von Evakuierung

Ein Tonmitschnitt zeichnet jenen Moment auf, in dem die Besatzung aufgefordert wird, die ISS zu verlassen.

Am Montag mussten sich 2 Raumfahrer*innen der Internationalen Raumstation aufgrund eines drohenden Zusammenstoßes mit Weltraummüll in Sicherheit bringen. Nun zeigt eine Tonaufnahme jenen dramatischen Moment kurz vor der Evakuierung. Es ist zu hören, wie die Astronaut*innen angewiesen werden, ihre Weltraumzüge anzuziehen und zu den angedockten Raumschiffen zu eilen, um im Falle einer Kollision so schnell wie möglich zur Erde zurückkehren zu können. 2 Stunden harrten die Mitglieder der Crew schließlich dort aus.

Auf dem Audiomitschnitt, der kurz nach dem Vorfall veröffentlicht wurde, spricht Crew Dragon-Kommandant Raja Chari mit der "Mission Control" in Houston. Gemeinsam gehen sie die Evakuierungsmaßnahmen durch, besprechen die Wahrscheinlichkeit, von den Trümmern getroffen zu werden und nennen den Ernstfall: Was, wenn die Trümmerteile auch die Kapsel erwischen?