Crew Dragon Kapsel liefert neue Besatzung auf ISS ab

Nach rund 20 Flugstunden ist der "Crew Dragon" bei der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der Transporter mit dem deutschen ESA-Astronauten Matthias Maurer und drei NASA-Kolleg*innen an Bord habe am frühen Freitagmorgen (MEZ) an der ISS angedockt, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Vor dem Öffnen der Luke standen noch einige technische Arbeiten an.