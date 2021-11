Windeln statt Klo für SpaceX-ISS-Crew, die zur Erde zurückkehrt

Die Astronaut*innen, die am Sonntag von der International Space Station (ISS) auf die Erde zurückkommen, müssen bei ihrem 20-Stunden-Flug in der SpaceX-Kapsel Windeln anziehen. Der Grund: Die Toilette ist kaputt. NASA-Astronautin Megan McArthur beschreibt die Situation als „suboptimal“. McArthur und die restlichen drei Crew-Mitglieder, für die es zurück auf die Erde geht, werden rund 20 Stunden in der geschlossenen SpaceX-Kapsel verbringen, bevor sie am Montag wieder aus dem All zurück sind.

„Weltraumflüge sind voller Herausforderungen“, sagte McArthur bei einer Pressekonferenz, die vom All aus gehalten wurde. „Das ist einfach eines der weiteren Probleme, mit denen wir auf unserer Mission konfrontiert sind. Es ist nichts, worüber wir besorgt sind.“