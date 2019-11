Toilette auf der Internationalen Raumstation ISS ausgefallen

Wie All-Toiletten funktionieren

Der Toilettengang im All dürfte insgesamt eine eher unangenehmere Erfahrung sein, als auf der Erde. Um Verschmutzungen zu verhindern, wird der Urin mit einer speziellen Vorrichtung abgesaugt. Um Ressourcen zu schonen, wird die Flüssigkeit dann in einem Zeitraum von mehreren Tagen wieder aufbereitet und wieder in Trinkwasserqualität gebracht. Rund 80 bis 85 Prozent können so wieder in den Kreislauf gelangen.