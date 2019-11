Astronauten müssen Kühlsystem außerhalb der ISS reparieren

In einem spektakulären Außeneinsatz an der internationalen Raumstation ISS haben Astronauten versucht, ein Kühlsystem am Magnetspektrometer AMS zu reparieren. Dabei handelt es sich um eine riesige Kamera in der Größe eines Wohnwagens, die Teilchen kosmischer Strahlung fotografiert. Mit den Aufnahmen will man herausfinden, was an Orten in der Milchstraße vorgeht, die man nicht erreichen kann.