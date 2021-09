SpaceX-Weltraumtouristen hatten Probleme mit Toilette

Ein Foto der Toilette hab ESA-Astronaut Thomas Pesquet im April auf Twitter geteilt. Der Franzose war der erste Europäer, der mit dem SpaceX-Raumschiff geflogen ist. Er trat damals seine Mission zu ISS an. An der Stelle, an der die Zivilist*innen nun die Aussicht aus der Glaskuppel genießen konnten, war die Vorrichtung angebracht, mit der die Crew an der ISS andockte.

Anders als ursprünglich gedacht konnten die 4 Weltraumtourist*innen aber beim Klogang nicht die fantastische Aussicht aus dem Fenster genießen. Es wurde von einer Luke verdeckt, die während der Toilettennutzung aufgeklappt bleiben musste, sagte Reed.