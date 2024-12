Das waren die meistgelesenen Wikipedia-Artikel 2024

Gerade erst hat uns Spotify mitgeteilt, welche Musik heuer am häufigsten gestreamt wurde. Nun hat auch Wikipedia seine jährliche Liste der 2024 meistgelesenen Artikel veröffentlicht. Dafür hat die Wikimedia Foundation ausgewertet, welche Beiträge in der Weltsprache Englisch am häufigsten aufgerufen wurden. Die Liste zeigt, was Menschen rund um den Globus heuer wissen wollten.

➤ Mehr lesen: Spotify-Jahrescharts: Das sind die meistgehörten Künstler und Songs

Den ersten Platz belegt in diesem Jahr die Todesliste mit den heuer verstorbenen Personen. Diese landete im Vorjahr auf dem zweiten Platz und ist immer wieder in der Liste vertreten. Auf Platz 2 befindet sich Kamala Harris, die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin. Auf dem dritten Platz ist ein Artikel über die Mörder Lyle und Erik Menendez, und auf Platz 5 Donald Trump.

Meistgelesene Wikipedia-Artikel 2024

Die meistgelesenen englischen Wikipedia-Artikel im Jahr 2024 waren:

Top Sport-Artikel 2024

Bei den Themen-Listen präsentiert uns die Wikimedia Foundation etwa die beliebtesten Artikel zu Thema Sport. Darunter sind Olympia und die UEFA Euro 2024.

Top Popkultur- und Medien-Artikel

Im Bereich Kultur sind das die Top-Artikel von 2024, sagt die Wikimedia Foundation. Hier ist wie bereits im Vorjahr wieder Taylor Swift dabei, ebenso wie der 2. Teil von Dune, der heuer im Kino lief.