Wikipedia hat ein neues Design

Zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren hat die Wikipedia-Seite am Desktop ein neues Design erhalten. Die Umstellung betrifft zunächst nur englische Seiten, die deutschsprachige Wikipedia dürfte aber bald folgen. Es sind jedoch nicht aller Nutzer*innen begeistert.

Die Wikipediaseite gehört zu den am häufigsten aufgerufenen Seiten im gesamten World Wide Web. 58 Millionen Artikel in mehr als 300 Sprachen wurden bisher von Freiwilligen auf der ganzen Welt geschrieben. Davon sind knapp 3 Millionen auf Deutsch.

Die wichtigsten Änderungen

Mit der ersten Design-Überarbeitung seit 2011 will die Wikimedia Foundation nun die Nutzung der Seite am Computer oder Laptop vereinfachen. Das Inhaltsverzeichnis wird dabei nicht mehr am Anfang des Artikels angezeigt, sondern befindet sich links neben dem Text. So kann man während des Lesens erkennen, bei welchem Unterpunkt man sich gerade befindet.

Die Schaltfläche für das Ändern der Sprache erhält einen prominenten Platz rechts oberhalb des Textes. Leider lässt sich somit nicht mehr auf den ersten Blick erkennen, in welchen anderen Sprachen der Wikipediaartikel geschrieben ist, sondern lediglich die Anzahl der Sprachen.

Eine verbesserte Suchfunktion soll mit integrierten Bildern und Beschreibungen das Auffinden von Wikipedia-Artikeln erleichtern. Laut der Wikimedia Foundation habe das in Tests zu einer 30-prozentigen Steigerung bei den Suchanfragen geführt.

Kritik wegen zu viel leerer Fläche

Außerdem wurde das Textfeld für den Artikel geschmälert, was den Lesekomfort verbessern soll. Besonders diese Entscheidung führt bei manchen Wikipedia-Nutzer*innen zu Unmut.