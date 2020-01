Wikipedia-Gründer: Facebook ist nicht gesund für die Gesellschaft

Das auf Werbung konzentrierete Geschäftsmodell von sozialen Netwerken wie Facebook sei nicht dazu geeignet, Probleme wie Fake News und Hass-Postings in den Griff zu bekommen, sagt Wikipedia-Gründer Jimmy Wales am Montag auf der vom Medienkonzern Burda veranstalteten Innovationskonferenz DLD in München. "Es ist nicht gesund für die Gesellschaft."

Wales hatte im vergangenen Oktober das Online-Netzwerk WT.Social gestartet, das anders als Facebook ohne Werbung auskommen will und aus Spenden der Nutzer finanziert wird. 500.000 Nutzer hätten sich seither bereits angemeldet, erzählt Wales.

"Anspruchsvolle Inhalte"

Noch sei das Netzwerk recht einfach gehalten. Leute könnten Beiträge veröffentlichen, die anders als auf traditionellen Netzwerken auch von anderen bearbeitet werden könnten, erläuterte der Wikipedia-Gründer. Ziel sei es nicht, die Leute so lange wie möglich auf der Seite zu halten oder so viele Clicks wie möglich zu generieren. "Wir wollen es anders machen und anspruchsvolle Inhalte veröffentlichen."

Als Vorbild nimmt man dabei die von Wales gegründete Online-Enzyklopädie Wikipedia. Dort gebe es auch keine Clickbait-Schlagzeilen und dennoch sei die Wikipedia eines der erfolgreichsten Angebote im Netz, sagt Wales. Dieses Prinzip wolle er auch auf soziale Netzwerke übertragen. Zahlreiche Nutzer hätten bereits Geld für das Netzwerk gespendet: "Es funktioniert."