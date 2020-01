Auf dem Weg in die Quanten-Welt

Quantentechnologie bestehe nicht nur aus Quantencomputern, sagt Jack Hidary am Sonntag bei der Münchner Innovationskonferenz DLD. Hidary hat das vielbeachtete Buch "Quantum Computing: An Applied Approach" geschrieben und leitet den Bereich Künstliche Intelligenz und Quantencomputer bei Alphabet X, dem Innovationslabor der Google-Mutter. Quantensensoren und Quantenkommunikation seien ebenso Teil des Quantenökosystems, sagt der Wissenschaftler. Mit den Technologien würden sich schon in den nächsten Jahren zahlreiche vielversprechende Möglichkeiten ergeben.

Quantensensoren

Mit Quantensensoren, die quantenmechanische Eigenschaften nutzen, um Veränderungen in Magnetfeldern zu erkennen, könnten etwa Gehirnaktivitäten gemessen werden. "Wir können erfassen, was im Gehirn passiert", sagt Hidary. Auch bei der Navigation könnten Quantensensoren schon bald zum Einsatz kommen. Quantennavigation funktioniere ohne Verbindung zu GPS oder zum Internet, sagt Hidary. Vor allem für selbstfahrende Autos sei die Technologie vielversprechend. Erste Geräte würden bereits gebaut und könnten innerhalb der nächsten 3 Jahre Marktreife erreichen.

Quanteninternet

Fortschritte sieht Alphabet-Quantencomputer-Chef Hidary auch in der Quantenkommunikation. Die werde nicht nur Auswirkungen auf die Sicherheit der Datenübertragung haben, sondern auch Quantengeräte in einem Quantennetzwerk miteinander vernetzen. Vor zwei Jahren sei es etwa chinesischen Wissenschaftlern gelungen, verschränkte Photonenpaare über Satelliten über eine Entfernung von 1200 Kilometer zu teleportieren.