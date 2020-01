DLD: Europäisches Internet und Wege aus der Klimakrise

"Wir sollten aufhören uns zu beklagen und beginnen, zu handeln", hieß es am Samstag zum Auftakt der Innovationskonferenz DLD in München, die heuer das Motto ausgab: "What Are You Adding?" ("Was trägst du bei?"). Die Teilnehmer der vom Medienkonzern Burda veranstalteten Konferenz forderte DLD-Gründerin Stephanie Czerny auf, nicht nur über Ideen zu sprechen, sondern konkrete Vorschläge, konkrete Pläne und messbare Maßnahmen vorzulegen.

Probleme gibt es genug. Sie reichen von der Klimakrise über die negativen Auswirkungen der Digitalisierung bis hin zu Armut und Ungleichheit. Digitale Technologie könne die Politik und Gesellschaft zum Besseren verändern und Grenzen überwinden, sie könne aber auch Hass schüren", sagte Clara Barnett, die für die britische Regierung Digitalstrategien entwickelt. Mit einer solchen Macht müsse verantwortungsvoll umgegangen werden.