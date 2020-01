Weltraumschrott: "Im All kann jeder machen, was er will"

"Wir tracken derzeit rund 26.000 Objekte, die sich im Weltall befinden", sagte Moriba Jah von der University of Texas. Sie stoßen zusammen, kollidieren mit Satelliten, explodieren und zerfallen in Tausende Teile. Mit der zunehmenden Erschließung des Alls, an der auch immer mehr kommerziell orientierte, private Unternehmen beteiligt seien, nehme das Problem zu. Regeln für die Handhabung des Problems gebe es keine: "Wenn man einmal im All ist, kann man machen was man will."

Wie viele Objekte sich tatsächlich im All befinden, sei ungewiss, sagte Jah. US-Angaben würden sich etwa stark von russischen Berechnungen unterscheiden. Informationen würden nicht geteilt. "Wir wissen nicht, wo sich was befindet, wir brauchen aber eine valide Datengrundlage."

28.000 Stundenkilometer

"Wir alle nutzen All-basierte Dienste am Smartphone, von GPS oder Galileo bis hin zu Wetterdaten", sagt Torsten Kriening vom Nachrichtenportal Spacewatch.Global. Das Weltall sei eine kritische Infrastruktur. Im Unterschied zur Verschmutzung der Ozeane, die etwa an Stränden gut sichtbar sei, bewege sich der Müll im All mit einer Geschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern. Das seine 800 Meter in der Sekunde und sei weit schneller als eine aus einer AK47 abgefeuerte Kugel. Es brauche dringend Maßnahmen, um die Vermüllung des Alls in den Griff zu bekommen.