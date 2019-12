ESA bekämpft Weltraumschrott mit Tentakel-Armen

In Zukunft könnte man Laserstrahlen unter Umständen auch dafür nutzen, um Objekte von einem Kollisionskurs abzulenken. "Der Strahl ist zwar nicht stark genug, um ein Objekt zu zerstören oder aus dem Orbit zu entfernen. Aber wenn man es um einige Meter ablenken kann, lässt sich der Zusammenstoß mit einem anderen Objekt vermeiden", erklärt der Weltraumexperte.

700 Warnungen pro Tag

Allein die 20 aktiven Flugkörper der ESA erhalten 700 Kollisionswarnungen täglich. "Da die Messdaten nicht genau genug sind, wird die Warnung bereits ab einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000 ausgelöst. Das heißt aber auch, dass in 9999 Fällen überhaupt nichts passieren würde, selbst wenn wir nicht reagieren. Man kann sich also vorstellen, wie ineffizient das Ganze ist", sagt Krag.

Genauere Sensoren und Messinformationen würden folglich viel Geld sparen. Dazu komme, dass Ausweichmanöver nicht nur Zeit und Treibstoff in Anspruch nehmen, sondern auch laufende Forschungsmissionen behindern oder unterbinden würden. "Bei einem Manöver wird das Datensammeln unterbrochen. Wenn 1000 Forscher stundenlang warten und keine Ergebnisse bekommen, ist der wirtschaftliche Faktor gar nicht zu beziffern", sagt Krag.

Erdbeobachtung mit Rekordbudget

Die Säuberung des Alls ist nur ein winziger Teil der europäischen Weltraumstrategie, die sich die EU eine gerade beschlossene Rekordsumme von 14,4 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre kosten lässt. Neben dem Ausbau des europäischen Navigationssystems Galileo, das höhere Präzision und vor allem Unabhängigkeit vom amerikanischen GPS-System verspricht, ist das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der große Gewinner der Budgetverhandlungen.

Über 2,5 Milliarden Euro fließen in den kommenden Jahren in neue Satelliten und Technologien, die den Zustand der Erde aus dem All dokumentieren. So will man wichtige Informationen im Kampf gegen den Klimawandel sammeln und gezielter auf Katastrophen wie Überschwemmungen, Waldbrände und Dürren reagieren können. Neben der Erforschung der von der Temperaturerwärmung besonders betroffenen Arktis liegt ein Fokus auf der Eindämmung von CO2.