Wie überlegen die Quantencomputer wirklich sind

Fragile Qubits

Erste Angaben zu dem Projekt, an dem Google seit 2016 arbeitet, sind bereits vor einem Monat durchgesickert. Der nun veröffentlichte offizielle Forschungsbericht zeige, dass Google ganz zielgerichtet auf maximale Leistung hingearbeitet habe, ohne an praktische Anwendungsmöglichkeiten zu denken, sagt Schindler.

Stattdessen habe das Forscherteam an der optimalen Arbeitsweise seines Rechners gearbeitet. Dazu sei sogar der ursprünglich geplante Prozessor verkleinert worden. Die Anzahl der Qubits – ein Quantenbit kann im Unterschied zu einem binären Bit nicht nur zwei (0 oder 1), sondern unendlich viele Zustände einnehmen – wurde von 72 auf 53 reduziert. Dafür wurde die Fehlerrate entscheidend gesenkt. „Qubits sind sehr fragil“, erklärt Schindler. „Kleinste Einflüsse wie ungewollte Ladungen reichen aus, um sie zu stören.“

Schwierige Aufgabe

Obwohl bereits erste Quantencomputer am Markt sind, ist deren Nutzen derzeit noch begrenzt. Worauf alle Entwickler hinarbeiten, seien Maschinen mit noch mehr Qubits und noch kleinerer Fehlerrate, meint Schindler. Das sei aber eine schwierige Aufgabe. Um Qubits in ihren Supraleitern (widerstandslose Stromleitung) besser von der Umgebung abzuschirmen, müssen Bauteile auf 20 Millikelvin, also minus 273,13 Grad Celsius, herabgekühlt werden. Je mehr Qubits verwendet werden, desto größer ist der Kühlbedarf und damit der Energieverbrauch. „Wirklich brauchbare Lösungsansätze dafür gibt es nicht“, meint Schindler. „Ein erster Versuch ist es, größere 'Kühlschränke' zu bauen.“ Dadurch sei die Erweiterung auf 100 bis 200 Qubits denkbar.

PionierleistungAls großes Ziel gelten aber rund 1000 Qubits in einem universell einsetzbaren – also nicht nur auf eine spezifische Aufgabe optimierten - Quantencomputer. Schindler geht davon aus, dass es noch 20 bis 30 Jahre dauern wird, bis es soweit ist. Nicht umsonst wurden anlässlich der „Quantum Supremacy“ diverse Pioniervergleiche gebracht. Google-Chef Pichai zieht den Vergleich zum Abheben der ersten Weltraumrakete. Hartmut Neven, Leiter des Google-Teams, vergleicht die Leistung mit jener des ersten Satelliten, dem 1957 von der Sowjetunion gestarteten Sputnik 1: „Der konnte auch nicht viel mehr, als zu piepsen.“