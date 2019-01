"IBM-Quantencomputer kann nicht mehr als normale Computer"

Im Wettrennen um die ersten kommerziellen Quantencomputer sorgen neben US-Konzernen wie IBM, Google und Microsoft, vor allem europäische Forscher für Schlagzeilen. Damit das langfristig so bleibt – insbesondere China investiert stark in die Quantencomputer-Forschung – hat die Europäische Kommission im Vorjahr die „Quantum Flagship“-Initiative gestartet, bei der in den kommenden zehn Jahren Forschungsprojekte mit einer Milliarde Euro gefördert werden sollen.

Auch Österreich ist von Anfang an dabei. In der ersten Runde werden fünf Projekte mit bis zu fünf Millionen Euro unterstützt. Auch der Bund investiert in die Entwicklung von Quantencomputer: Über die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) beteiligt sich der Bund mit zehn Millionen Euro an Alpine Quantum Technologies, ein von Forschern der Universität Innsbruck gegründetes Start-up. In Deutschland lässt die EU-Kommission zudem einen eigenen 100-Qubits-Quantencomputer bauen, der bis 2021 fertiggestellt werden soll.

Für Heimgebrauch sinnlos

Obwohl Quantencomputer gerne als die nächste Zukunft der Computer-Branche dargestellt werden, glaubt Lechner, dass diese auf derart spezifische Anwendungsgebiete beschränkt bleiben und vor allem Supercomputer ersetzen werden. Für den Heimanwender sind sie kaum relevant. „Ich kann mir vorstellen, dass er als Ko-Prozessor zum Einsatz kommt. Aber wozu sollte man für Word oder Excel einen Quantencomputer benötigen?“

Aufgrund ihrer komplexeren Funktionsweise werden sie wohl auch eine neue Generation an Programmierern erfordern. Derzeit setzt das Team von Lechner auf eine maschinenorientierte Programmiersprache, die mit Assembler vergleichbar sei. Eine branchenweit einheitliche, einfach verständliche Programmiersprache gibt es aber noch nicht. Eines steht aber auch für den Forscher fest: „Wir werden umdenken müssen.“