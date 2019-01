IBM stellt ersten kommerziellen Quantencomputer vor

Auf der CES in Las Vegas hat IBM am Dienstag den ersten kommerziellen Quantencomputer vorgestellt, der außerhalb von Laborbedingungen verwendet werden kann. Beim IBM Q System handelt es sich um ein vergleichsweise leistungsschwaches Modell, das mit 20 Qubit aufwartet. Es wird in einer luftgeschützten Umgebung in einem riesigen Glaskasten ausgeliefert. Gleichzeitig kündigte IBM ein Zentrum für Kunden an, die sich auf das neue Computerzeitalter einlassen.