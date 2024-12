Wie europäische Satelliten eine künstliche Sonnenfinsternis erzeugen

Die ambitionierte Mission Proba-3 soll nun eine stundenlange, künstliche Sonnenfinsternis auf Abruf ermöglichen. Bei diesem bisher einzigartigen Experiment wird ein Satellitenpaar so in Formation fliegen, dass einer die Sonne verdeckt und der andere sie aufnimmt. Gelingt das, wäre das ein Durchbruch für die Erforschung des Weltraumwetters .

Ein weiteres Forschungsziel ist zudem die Klärung eines Mysteriums: Die Korona ist deutlich heißer als die Sonne selbst . Durch die Beobachtung der Struktur, Dynamik und der Hitzeprozesse am äußeren Sonnenrand, will man mehr über das Zusammenspiel zwischen der Sonne und ihrer Atmosphäre lernen.

„Das ist ein technisch extrem herausforderndes Experiment. Die beiden Satelliten müssen mit einer noch nie dagewesenen Präzision fliegen“, so Pilz. Diese sogenannte Präzisionsflugformation wird erstmals in der Raumfahrtgeschichte mit diesen beiden Satelliten getestet.

In einer ersten Testphase wird der autonome Flug erprobt. Beim „ Collision Avoidance Manoeuvre “ sichert sich die Bodenstation ab, dass die beiden Satelliten ihre Formation halten können, ohne dass sie zusammenstoßen oder sich voneinander entfernen. Sie können in Abständen von 25 bis 250 Metern zueinander fliegen.

Die Ausrichtung erfolgt dabei autonom , mithilfe einer Kombination aus Funk, optischen Kameras und Laser-Trackern. Außerdem sind Navigationsempfänger für GPS- und Galileo-Signale verbaut, mit dem die beiden Satelliten ihre Position halten. Diese stammen von der österreichischen Firma Beyond Gravity und wurden in Wien Meidling hergestellt.

Indische Rakete bringt Proba-3 ins All

Der Start von Proba-3 findet am heutigen Mittwoch, 4. Dezember, um 11.38 Uhr MEZ statt. 4 Monate nach dem Start werden die ersten Ergebnisse erwartet.

Ins All gebracht wird das Satellitenpaar mit einer PSLV-XL-Rakete der indischen Raumfahrtagentur (ISRO). Gelauncht wird vom Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota an der Ostküste Indiens. Das letzte Mal wurde 2001 ein europäischer Satellit mit einer indischen Rakete gestartet - auch das ist also eine Besonderheit. Er kann auf dem YouTube-Kanal der ISRO im Live-Stream verfolgt werden.