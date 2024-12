Mitmachen und Gravitax Star Wars-Kugelbahn gewinnen

GraviTrax entfesselt den Erfindergeist: Die vielfältig kombinierbaren Elemente ermöglichen einen spielerischen Einstieg in das GraviTrax Universum und bieten viel Raum für Kreativität und freies Bauen. Hier kann jeder direkt loslegen und außergewöhnliche Bahnen erschaffen! Die Bodenplatte präsentiert sich in diesem Set in der beeindruckenden Form des Todessterns, der die Faszination und das Abenteuer von Star Wars in die GraviTrax-Bahn integriert.



Tauche ein in die faszinierende Star Wars Galaxis mit den speziell im Star Wars Charakter angepassten Elementen. Die Höhenplatten in Form der legendären Raumschiffe, die Kurvensteine mit den charakteristischen Strukturen des Todessterns und die vielen Action-Elemente in neuen Farben machen die GraviTrax Bahn zu einem epischen Abenteuer.



Exklusive Figuren des X-Wing Fighters und des TIE Fighters sind in der GraviTrax Star Wars Edition enthalten, die perfekt in die Bahn integriert werden können. Erschaffe eigene epische Momente, indem diese ikonischen Raumschiffe in actiongeladene Kugel-Stunts und -Tricks der Kugelbahn eingebunden werden.