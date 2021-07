SpaceX Crew Dragon bekommt Toilette mit fantastischer Aussicht

Normalerweise, wenn SpaceX die Crew-Dragon-Kapsel in den Weltraum schießt, dockt das bemannte Raumschiff an der Internationalen Raumstation ISS an. Demnächst soll allerdings ein Crew-Dragon-Flug mit "Hobby-Astronaut*innen" stattfinden. Die Kapsel wird nirgends andocken und nach ein paar Runden im Orbit wieder zur Erde zurückkehren.

Für diesen ersten Raumflug ohne professionelle Astronaut*innen hat SpaceX die Crew-Dragon-Kapsel etwas umgestaltet. Dort, wo normalerweise die Andock-Plattform und die entsprechende Lucke ist, wurde eine Glaskuppel für einen atemberaubenden Ausblick angebracht.