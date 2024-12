Arktischer Ozean: Erster eisfreier Tag könnte bald kommen

05.12.2024

Forscher sahen sich 266 mögliche Szenarien an. Am wahrscheinlichsten tritt der Wendepunkt in den kommenden 20 Jahren auf.

Amerikanische und schwedische Forscher warnen in einer neuen Studie, dass der erste eisfreie Tag der Arktis noch in diesem Jahrzehnt eintreten könnte. Wissenschaftler sprechen von „eisfrei“, wenn die Fläche des Meereises im Arktischen Ozean auf eine Mio. Quadratkilometer oder weniger zusammengeschrumpft ist. Die Forscher nutzten verschiedene Klimamodelle. Insgesamt simulierten sie damit 266 Klimawandelszenarien, die sich zwischen 2023 und 2100 abspielen könnten, schreibt Science Alert. ➤ Mehr lesen: Geoengineering: Riesiger “Vorhang” in der Antarktis hat viel Konfliktpotenzial In den nächsten 20 Jahren Allerdings lässt sich nicht genau berechnen, wann die Arktis tatsächlich eisfrei sein wird. Am wahrscheinlichsten sei es jedoch, dass wir den ersten eisfreien Tag in 7 bis 20 Jahren erleben werden. Es könnte allerdings auch schon in 3 Jahren oder erst am Ende des Jahrhunderts so weit sein.

Das Eis in der Arktis schwindet. Diese Aufnahme zeigt im Detail, wie das Eis bricht. © Céline Heuzé/University of Gothenburg

Selbst wenn wir die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren, werden wir diesen Tag voraussichtlich in den kommenden 20 Jahren erleben, haben die Forscher berechnet. Wenn wir aber einen ungewöhnlich warmen Herbst, Winter und Frühling erleben, würde dies bedeuten, dass im Sommer darauf mehr Eis schmilzt. Dann könnten wir den ersten eisfreien Tag schon in den nächsten 3 bis 6 Jahren erleben. Historischer Wendepunkt Die Entwicklung des arktischen Eises wird seit 1978 überwacht. Es bleibt nicht immer gleich, sondern wächst und schrumpft im Laufe des Jahres. Auch nach dem ersten eisfreien Tag werden wieder Eistage folgen. Dennoch wird dieses Ereignis einen Wendepunkt markieren.

Das arktische Meereis im September 2024 (blaue Fläche), im Vergleich zur medianen minimalen Ausdehnung zwischen 1981 und 2010 (gelbe Umrandung). © Céline Heuzé/University of Gothenburg