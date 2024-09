Warum China mehrere Eisbrecher in die Arktis schickt

Chinas Aktivitäten in der Arktis nehmen konstant zu. Erstmals hat das Land gleichzeitig 3 Eisbrecher in den Arktischen Ozean geschickt. Damit unterstreiche China seine kommerziellen, wissenschaftlichen, diplomatischen und militärischen Ambitionen in der Region. Es gehe aber auch um Bodenschätze, heißt es in einer Analyse des US-amerikanischen Think-Tank CSIS.

Immer öfter wurden in der jüngsten Vergangenheit chinesische Kriegsschiffe im Bereich der Beringstraße entdeckt. Die US-Küstenwache in Alaska hält in einer Aussendung fest, dass sich die chinesischen Schiffe an die internationalen Regeln gehalten haben.

➤ Mehr lesen: Riesenviren in Grönlands Eisschild gefunden