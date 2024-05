Rätsel um mysteriöses Loch in der Antarktis gelöst

1974 wurde in der Antarktis im Bereich des Weddelmeers ein riesiges Loch im Eis entdeckt - soweit so gewöhnlich. In den darauffolgenden Jahren tauchte es jeweils in den Sommermonaten erneut auf. Doch ab 1977 war es plötzlich verschwunden, bis es 2016 abermals in Erscheinung trat.

Das eigenartige Verhalten der Maud Rise Polynya, wie diese eisfreie Fläche bezeichnet wird, verblüffte Wissenschafter*innen und stellte sie vor ein Rätsel. Sie wollten herausfinden, warum das Loch, das 1974 so groß war wie die Fläche von Neuseeland, nur periodisch entsteht und welche Faktoren dafür notwendig sind.

Mehr Salz, mehr warmes Wasser

Einer dieser Faktoren waren Meeresströmungen rund um das Weddelmeer, die in den Jahren 2016 und 2017 außergewöhnlich stark waren. Dadurch wurde wärmeres und besonders salzhaltiges Wasser in die Antarktis befördert, was das Schmelzen von Eis erklärt - zumindest zum Teil.

Denn das geschmolzene Eis kommt als Süßwasser ins Meer und verringert den Salzgehalt. Dadurch kann das Wasser wieder bei höheren Temperaturen gefrieren. Also muss es noch einen weiteren Faktor geben, der die Maud Rise Polynya 2016 entstehen hat lassen.

