Neue Luftbilder zeigen größte Eisberge der Welt

A81 ist einer der größten Eisberge auf unserem Planeten. Er misst ungefähr 1.550 Quadratkilometer , was in etwa so groß ist wie Greater London. Im Vergleich: Wien hat eine Fläche von 414,6 Quadratkilometer .

Ein noch größerer Eisberg

Vor 2 Jahren war in derselben Region bereits ein noch größerer Riesen-Eisberg abgebrochen. A76 ist seither in mehrere Teile zerbrochen. Der größte davon - A76A - ist in etwa doppelt so groß wie A81.

Er ist 135 Kilometer lang, 25 Kilometer breit und kommt somit auf eine Fläche von rund 3.400 Quadratkilometer. A76A hat sich seit seiner Abspaltung in Richtung Norden bewegt und befindet sich mittlerweile in der Nähe von Südgeorgien.