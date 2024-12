ChatGPT könnte bald Werbung einblenden

Der ChatGPT-Betreiber OpenAI will mehr Geld verdienen. Derzeit ist der beliebte KI-Chatbot in der Basisversion kostenlos. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass das Unternehmen möglichst viele Nutzer haben will, damit ihre KI weiterlernt und das Programm besser wird. Wenn man den vollen Funktionsumfang und die neueste Version von ChatGPT unbegrenzt nutzen möchte, muss man schon jetzt eine monatliche Abo-Gebühr zahlen.

Nutzern der Gratisversion könnte ChatGPT zusätzlich Werbung einblenden, wie die Finanzchefin Sarah Friar kürzlich in einem Interview mit der Financial Times verraten hat. Zumindest wollte sie diese Möglichkeit nicht ausschließen, als sie darauf angesprochen wurde.

Der Betrieb von Services wie ChatGPT ist nicht billig. Allein in diesem Jahr soll OpenAI laut der Financial Times bereits 5 Milliarden Dollar für KI-Training ausgegeben haben. Dazu kommen Kosten für Infrastruktur und Rechenzentren.