OpenAI kauft neue Domain für ChatGPT um mehr als 15 Millionen Dollar

chat.com ist 28 Jahre alt

Registriert wurde chat.com bereits im September 1996 und war gerade in den Anfangsjahren des World Wide Webs heiß begehrt. Als das klassische Chatten dann eher in den Hintergrund gedrängt wurde, wurde die URL nicht mehr so stark nachgefragt.

Durch den Hype um KI-Chatbots rückte chat.com wieder in den Mittelpunkt. Daraus wollte der HubSpot-Mitgründer Dharmesh Shah Kapital schlagen und kaufte die Domain - angeblich für 15,5 Millionen Dollar. Er selbst gibt die offizielle Kaufsumme nicht bekannt, spricht lediglich von einer 8-stelligen Summe.

chat.com leitet auf chatgpt.com weiter

Diesen März hat Shah die Domain bereits weiterverkauft, wie er bekannt gegeben hat. Den Käufer wollte er aber nicht nennen. Mittlerweile haben sowohl Shah und Altman den Kauf bestätigt: chat.com leitet nun auf chatgpt.com weiter.

Shah möchte nicht bekannt geben, wie viel OpenAI ihm für die Domain bezahlt hat. Er habe aber auf jeden Fall einen Gewinn gemacht. Angeblich wurde der Kauf in erster Linie mit Anteilen an OpenAI abgegolten.

