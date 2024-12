03.12.2024

Von einigen Namen will ChatGPT gar nichts wissen. Fragt man danach, stürzt das Programm komplett ab.

Der KI-Chatbot hat grobe Probleme damit, wenn man ihn nach ganz spezifischen Namen fragt. Manche könnten meinen, es handele sich um Elon Musk. Der Tesla-CEO führt ja einen erbitterten Streit mit den ChatGPT-Machern und zerrt OpenAI sogar vor Gericht. Aber nein, mit Elon Musk hat ChatGPT kein Problem. Vielmehr kann die Künstliche Intelligenz so rein gar nichts mit David Mayer anfangen. Aber auch von David Faber, Brian Hoods, Jonathan Turley und Jonathan Zittrain will der Chatbot absolut nichts wissen. Richtet man die Frage "Do you know Jonathan Zittrain" an ChatGPT, stürzt das Programm ab. Zuvor vermeldet die KI nur kurz und knapp: "I'm unable to produce a response". ➤ Mehr lesen: 10 kostenlose KI-Bildgeneratoren im Vergleichstest

© Screenshot / futurezone

ChatGPT kann damit nicht umgehen Sie ist also nicht in der Lage, eine Antwort auf Fragen nach den zuvor genannten Namen zu generieren. Um weitere Prompts an ChatGPT schicken zu können, muss nach der Jonathan-Zittrain-Frage ein neuer Chat begonnen werden. Ein User hat versucht, ChatGPT auszutricksen. Er hat seinen Nutzernamen in David Mayer geändert und die KI nach seinen Profilinfos gefragt. Selbst dann ist der Chatbot in die Knie gegangen, wie The Independent berichtet. Die Frage, die sich nun stellt: Warum stürzt ChatGPT ab, wenn man nach diesen Namen fragt. Richtet man diese Frage direkt an den Chatbot selbst, herrscht Schweigen. Er stürzt nämlich wieder ab. Auch OpenAI hat noch keine Erklärung geliefert. ➤ Mehr lesen: OpenAI kauft neue Domain für ChatGPT um mehr als 15 Millionen Dollar

© screenshot / futurezone