Amazons neuer Supercomputer soll die Marktmacht von Nvidia brechen

Ein Trainium2-Server besteht aus 16 Chips . Ein UltraServer verknüpft 4 normale Server, hat also die Leistung von 64 Trainium2-Chips . Laut Amazon bring das 83,2 Peak Petaflops , was ausreichend sein sollte, um selbst die größten KI-Modelle damit zu trainieren und darauf laufen zu lassen.

Die Basis für beide bildet Trainium2 . Das ist Amazons aktueller hauseigner KI-Chip. Dieser soll, verglichen mit GPU-basierten KI-Chips (wie die von Nvidia), eine 30 bis 40 Prozent bessere Preis-Leistung bieten. Gebaut werden die Chips von TSMC . Das taiwanische Unternehmen stellt auch die KI-Chips für Nvidia her.

Das will Amazon ändern. Deshalb wurde für den Cloud-Service AWS der UltraServer und UltraCluster vorgestellt.

Wer etwas mit KI machen will, kommt derzeit kaum an Nvidia vorbei. Das US-Unternehmen hat über 70 Prozent Marktanteil bei KI-Chips, die zum Trainieren von KI-Modellen benötigt werden.

Projekt Rainier

Eine Stufe darüber steht der UltraCluster, den Amazon derzeit zusammen mit Anthropic baut. Das KI-Unternehmen wurde von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegründet und steckt hinter dem Chatbot Claude, der ua. Amazons AWS-Kunden zur Verfügung steht und künftig Alexa neue Fähigkeiten verleihen soll.

Der UltraCluster hat den Projektnamen Rainier. Er soll das Trainieren von KI-Modellen mit Hunderttausenden Trainium2-Chips ermöglichen. Damit soll die 5-fache Menge an Exoflops erzielt werden, mit der üblicherweise große und anspruchsvolle KI-Modelle trainiert werden, wie etwa Claude. Wenn Rainier fertig ist, soll er laut Amazon der weltgrößte KI Computer-Cluster sein.

➤ Mehr lesen: Wie mit Quantenrechnern neue Supercomputer entstehen und was sie bringen

Apple ist Kunde

Die UltraServer und der UltraCluster sollen im nächsten Jahr verfügbar sein. Amazon preist diese für Kunden an, die die Trainingszeit für ihr KI-Modell reduzieren wollen, um schneller damit auf dem Markt zu sein. Für normale Kunden würde ein Trainium2-Server reichen – dessen Nutzung eben bis zu 40 Prozent günstiger sein soll, als wenn Server mit Nvidia-KI-Chips genutzt werden. Ob diese Preisersparnis auch für den UltraServer und UltraCluster gilt, hat Amazon nicht spezifiziert.

Einen prominenten Kunden konnte Amazon schon gewinnen. Zukünftig will Apple die Trainium2-Chips nutzen. Meta, Microsoft und Google entwickeln eigene KI-Chips, um weniger abhängig von Nvidia zu sein. Von den 3 will nur Google seine KI-Chips zahlenden Kunden zur Verfügung zu stellen, etwa in der Form von Cloud-Diensten, wie Google Compute Engine.