Die besten KI-Assistenten-Apps für iOS und Android

Während die vielen Anbieter ähnliche Funktionen bieten, unterscheiden sich gerade die Modelle in ihren Kompetenzen teils deutlich.

Seit der Geburt von ChatGPT hat sich im Bereich der AI-Assistenten einiges getan. Während viele noch immer darüber diskutieren, ob und wie Künstliche Intelligenz in Zukunft unser Leben bereichert, sind immer mehr Unternehmen mit ihren eigenen Versionen auf den Markt gekommen.

ChatGPT

Gestartet im November 2022, hat OpenAI, das Softwareunternehmen hinter ChatGPT, die Welt im Sturm erobert. In der Zwischenzeit ist ChatGPT kontinuierlich weiterentwickelt worden, hat Apps für iOS und Android und eine Auswahl an verschiedenen Modellen bereitgestellt. Um mit der App von ChatGPT loslegen zu können, braucht es theoretisch nicht einmal eine Registrierung.

Nach dem Start der App gelangen wir direkt zum Chat-Fenster. Hier können wir unsere Nachrichten schriftlich oder per Spracheingabe eingeben. Ebenso möglich ist der Upload von Dateien, etwa Fotos und Bilder, aber auch PDFs und anderen Files.

In der Gratis-Variante erhalten wir Zugriff auf das Modell GPT-4o, haben allerdings nur ein begrenztes Kontingent an Anfragen, bevor der Chatbot auf das Modell GPT-4o mini wechselt. Bei ChatGPT-Plus-Abonnentinnen und Abonnenten ist dieses Kontingent deutlich größer. Auch mehr Bilder lassen sich in der kostenpflichtigen Version generieren. Sind wir registriert, bewahrt die App auch unsere Konversationen auf, um sie zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.

Da ChatGPT auch auf das Internet zugreift, können auch aktuelle Informationen berücksichtigt werden. Wer die App in vollem Umfang genießen möchte, muss dafür einen saftigen Preis bezahlen. ChatGPT-Plus kostet derzeit 20 US-Dollar pro Monat.

ChatGPT ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.