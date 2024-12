Apple bringt iCloud-Passwörter-Add-On für Firefox

Umso erfreulicher ist es, dass Apple gerade eben ein offizielles Add-On für den Firefox-Browser veröffentlicht hat. Damit lassen sich die in Firefox gespeicherten Passwörter mit jenen Passwörtern synchron halten, die Apple-user in der iCloud beziehungsweise der Keychain hinterlegt haben.

Auf allen Plattformen kombiniert kommt die Anwendung von Mozilla weltweit derzeit auf lediglich 2,6 Prozent . Auf Tablets und Smartphones sind es überhaupt nur 0,5 Prozent . In Österreich hat Firefox immerhin einen Anteil am Browser-Markt von fast 9 Prozent.

Es gab eine Zeit, in der Firefox drauf und dran war, zum beliebtesten Browser zu werden. In seiner Hochphase Anfang der 2010er Jahre hatte Firefox einen globalen Marktanteil von rund 32 Prozent . Mit dem rasanten Aufstieg des Chrome-Browser von Google begann der Niedergang von Firefox.

Passwörter synchronisieren

Zu finden ist das "iCloud Passwords"-Add-On unter diesem Link. Mit dem praktischen Tool liefert Apple all jenen ein gutes Argument, die gerade ihre Browser-Wahl überdenken. Durch das Add-On kann man also beim unabhängigen Firefox-Browser bleiben und gleichzeitig seine Passwörter in der iCloud speichern, um sie quer über alle Apple-Geräte nutzen zu können.

Dasselbe Tool gibt es übrigens auch für den Chrome-Browser. Dort wird es als Extension beziehungsweise Erweiterung bezeichnet und verfügt über dieselbe Funktionalität. Zu finden ist die "iCloud Passwords"-Erweiterung für Chrome unter diesem Link.