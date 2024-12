Nach Absturz: Europäische Rakete Vega-C soll wieder ins All fliegen

Am Mittwochabend will man nach 2 Jahren Pause erneut einen Startversuch wagen.

Heute Abend wird vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, nach einer Pause von 2 Jahren wieder eine europäische Vega-C-Rakete starten. Der letzte Startversuch im Jahr 2022 scheiterte. Die Rakete soll dieses Mal den Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1C in die Erdumlaufbahn bringen, wie die ESA in einer Stellungnahme bekanntgab.

➤ Mehr lesen: Ukraine weist Anschuldigungen wegen Vega-C-Absturz zurück

Die ESA wird den Start live auf ESA WebTV übertragen. Am Mittwoch um 22:20 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll die Rakete in Kourou abheben. Der Livestream startet bereits um 22:00 Uhr.