Deshalb versagte die SpaceX-Toilette im Weltraum

Ein Hobby-Astronaut erklärt, was genau die Probleme mit der Toilette an Bord der SpaceX-Kapsel waren.

Die Probleme mit der Toilette

In einem Interview mit CNN wurde nun einer der Hobby-Raumfahrer direkt auf die Schwierigkeiten mit der Toilette angesprochen. Die Probleme mit der Toilette hätten nicht, wie sich das vielleicht viele vorgestellt haben, zu einer Verschmutzung der Kabine geführt, antwortete Jared Isaacman.

Demnach hatte einer der Ventilatoren der Weltraumtoilette eine Fehlfunktion, was einen Alarm an Bord ausgelöst hat. Toiletten in Raumfahrzeugen verfügen über Ventilatoren, die die Ausscheidungen ansaugen und in die richtige Richtung lenken.