ISS-Astronaut macht atemberaubendes Foto von der Erde

Pesquet ist Ingenieur der European Space Agency und ist mit der SpaceX-Crew-2-Mission auf die Internationale Raumstation ISS gekommen. Es ist bereits sein zweites Mal im All. Jetzt bezaubert uns Pesquet mit einem atemberaubenden Foto von der Erde, aufgenommen von der ISS.

Das ist auf dem Foto zu sehen

Man sieht darauf, wie sich Lichter auf der Erde, die wahrscheinlich von Straßenlaternen stammen, mit weit entfernten Sternen im All matchen. Auch das orange Band rund um die Erde, welches sich ungefähr 90 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, ist gut zu sehen.

So ein Foto ist nicht ganz einfach aufzunehmen. Man müsse die Kamera dabei extrem still halten, weil die ISS sich so schnell bewegt, dass man automatisch Bewegung ins Bild bringt, erklärte Pesquet laut CNN. Die ISS umrundet die Erde alle 90 Minuten.