NASA nimmt von Russland beschuldigte Astronautin in Schutz

Am Freitagnachmittag hat die russische Nachrichtenagentur TASS einen Bericht veröffentlicht, in dem ein anonymer, "hochrangiger Vertreter der russischen Weltraumindustrie" zitiert wird. Darin heißt es, die US-Astronautin Serena Auñon-Chancellor habe 2018 wahrscheinlich aufgrund von psychischen Problemen ein Loch in eine Sojus-Raumkapsel gebohrt, um eine Krise auf der ISS auszulösen und schneller als geplant zur Erde zurückzukehren. Während die NASA diese Geschichte dementierte, wurde Auñon-Chancellor nicht explizit von den Vorwürfen freigesprochen. Das holt die NASA aber nach interner Kritik nun nach.