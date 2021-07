Neues ISS-Modul zündete ungewollt seine Triebwerke

Das neue Modul "Nauka" schob die ISS nach dem Andocken ungeplant an. Gegenmaßnahmen waren aber erfolgreich.

Das 20 Tonnen schwere und 13 Meter lange russische Modul "Nauka" wurde am Donnerstag unter großem Jubel bei der ISS empfangen. Nach dem Andocken sorgte es bei der Besatzung und den Kontrollzentren in Russland und den USA jedoch gehörig für Schrecken. Um 18:34 mitteleuropäischer Zeit zündete Nauka plötzlich seine Triebwerke. Das war weder geplant noch unabsichtlich ausgelöst worden, berichtet Ars Technica .

Station begann, sich zu drehen

Die Richtungstriebwerke des Moduls waren plötzlich durchgehend in Betrieb und begannen, die Station zu drehen. Die Mission Control der NASA in Houston und ihr Gegenpart von Roskosmos in Russland reagierten sofort auf den Vorfall. Die Drehung begann nämlich, die Ausrichtung von Antennen zur Kommunikation mit der Erde sowie der Solarpaneele der Station zu stören.

Tauziehen mit anderen Triebwerken

Nacheinander wurden an der Station die Schubdüsen zweier anderer Module gezündet, um mit "Nauka" eine Art Tauziehen zu führen. Nach rund einer dreiviertel Stunde waren die Treibstoffvorräte von "Nauka" erschöpft, die Station konnte ihre ursprüngliche Orientierung wieder einnehmen. "Das. War. Ein. Tag.", twitterte der zu dieser Zeit leitende Flight Director in Houston, Zebulon Scoville.