Musk gibt der Ukraine Schuld an Cyberangriff auf X

X war am Montag für mehrere Stunden nicht erreichbar. Experten bezweifeln Musks Darstellung.

Auf den Onlinedienst X ist laut Angaben seines Eigentümers Elon Musk eine „massive Cyberattacke“ verübt worden. X werde jeden Tag angegriffen, aber dieses Mal seien große Mengen an Ressourcen im Spiel, so Musk am Montag.

„Entweder ist eine große, koordinierte Gruppe und/oder ein Land beteiligt“, so Musk. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox Business sagte er später, der Hackerangriff sei auf IP-Adressen in der Ukraine zurückzuführen.