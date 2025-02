Sogar Elon Musk nennt X manchmal noch Twitter

Bei so viel "X" kommt Musk offenbar durcheinander und nennt die eigene Plattform gelegentlich noch immer "Twitter".

Immer wieder hört man auch 2025 noch, dass jemand das Wort „Twitter“ in den Mund nimmt, obwohl die Plattform eigentlich schon seit Sommer 2023 X heißt. Sie wurde umbenannt, weil sich Elon Musk diesen neuen Namen gewünscht hatte.

Der neue Name spiegelte eine umfassendere persönliche Branding-Strategie von Musk wider – so ist etwa auch in seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX der Buchstabe enthalten. Sogar einer seiner Söhne heißt X, mit vollständigem Namen „X Æ A-12“.

Auch Musk nennt X Twitter

Offenbar nimmt Musk es selbst aber nicht so genau – oder vielleicht vergisst er es sogar gelegentlich, vielleicht wegen der extrem hohen Frequenz, mit der er mittlerweile Beiträge auf X veröffentlicht. Am Montag schrieb er nämlich in einem Posting: „Twitter fügte viel mehr Features mit weniger Personen hinzu.“